Китай, ВОЗ и ЕС отбиваются от Трампа

"Президент США, очерняя Китай и Всемирную организацию здравоохранения, пытается отвлечь внимание от собственных просчётов в борьбе с коронавирусом", — так в Пекине отреагировали на заявления Дональда Трампа.

Накануне президент США назвал ВОЗ "марионеткой Китая", пригрозил окончательно прекратить финансирование организации и заявил о готовности покинуть её ряды. По мнению Трампа, Китай скрывал истинные масштабы эпидемии, а ВОЗ "шла на поводу" у Пекина, доверившись официальной информации китайских властей.

Чжао Лицзняь, представитель МИД Китая:

"Открытое письмо американского лидера изобилует намёками, оборотами 'наверное' и 'может быть', пытается самыми разными способами ввести публику в заблуждение, старается очернить усилия Китая по борьбе с вирусом и увильнуть от ответственности за неэффективность американских усилий. Но всё это тщетно".

На сторону ВОЗ встал Евросоюз: на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения европейцы поддержали призыв беспристрастно расследовать появление и распространение коронавируса.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:

"Я выражаю благодарность государствам, одобрившим резолюцию, которая призывает к независимой и всеобъемлющей оценке реакции международного сообщества, в числе прочего и действий ВОЗ".

В Брюсселе заявили, что сегодня международному сообществу как никогда необходимо проявлять солидарность, а не вносить раскол, подрывая международное сотрудничество.