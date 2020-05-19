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Спорт

Covid-19: тяжёлая ситуация в Дагестане

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 Ирина Шелудкова
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Архивное фото Хабиба Нурмагомедова
Архивное фото Хабиба Нурмагомедова   -   Авторское право  John Locher/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
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МЧС России направляет в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции, в том числе социальных объектов в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе. Такое поручение ведомство накануне получило от президента РФ Владимира Путина.

А чемпион боев по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов вновь обратился к жителям Дагестана и призвал их следовать рекомендациям врачей и оставаться дома.

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По официальным данным, в Дагестане зарегистрировано 3 460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, умерли 29 человек. Между тем министр здравоохранения региона сообщил, что от внебольничной пневмонии скончались 657 человек, в том числе 40 медиков.

В Роспотребнадзоре ситуацию в Дагестане назвали "хрупким равновесием", доля случаев внебольничной пневмонии здесь в три раза выше, чем в среднем по России.

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