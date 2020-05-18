Срочная помощь Дагестану

Российские власти направят всю возможную помощь Дагестану, где в последнее время обострилась ситуация с коронавирусом. По данным минздрава, более 35% тестов в республике дают положительный результат: в целом по стране этот показатель не превышает 12%.

По официальной статистике, в Дагестане 3460 случаев, от COVID-19 скончались 29 человек. Однако реальные цифры могут оказаться намного больше.

Ахмад Абдулаев, председатель Духовного управления мусульман Дагестана:

"Проблема в том, что это только зафиксированные случаи смертей в больницах. Никто же не ведёт статистику людей, которые умирают от болезни в своих домах. Они умирают, их хоронят по обычаям, их никто не считает".

В минздраве региона отмечают, что от внебольничной пневмонии умерли 657 человек, из них 40 медицинских работников.

Жители неоднократно обращались с жалобами на недоступность или несвоевременность медицинской помощи. К тому же отмечается, что многие приходили к врачу слишком поздно, поскольку до того занимались самолечением.