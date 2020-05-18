Вакцина от ковида: ставка на синтетический носитель

Луис Серрано, директор Центра геномной регуляции (CRG) в Барселоне, в течение многих лет изучает бактерии; его команда приняла участие в европейском проекте Mycosynvac, чтобы найти алгоритмы разработки вакцин против респираторных заболеваний у сельскохозяйственных животных и у человека.

Луис Серрано: "Получить вакцину против патогенного организма, будь то бактерии или вирусы, очень непросто. Почему? Потому что вам необходимо культивировать их ослабленную версию, на которую впоследствии организм выработает иммунитет. Предположим, вам удалось вырастить какой-то другой микроорганизм в лаборатории. Вы можете использовать его как носитель, разместить на его поверхности белки тех вирусов и бактерий, в отношении которых ищете вакцину.

Нынешние исследования вокруг коронавируса - хороший тому пример. Исследователи обратились к вирусу гриппа, обычно используемому для разработки сезонной вакцины, и на его внешней части размещают белок ковида.

Это заставит иммунную систему человека реагировать на коронавирус. Наша идея была такой же. Сельскохозяйственные животные болеют респираторными болезнями, возбудителей которых порой трудно вырастить в лаборатории. А массовое заражение скота - это миллиарды евро потерь для агросектора. Мы решили использовать в качестве носителя белка этих возбудителей другие бактерии, которые легко культивируются в пробирке. Мы вставили белки искомого патогена в структуру выращенной бактерии, чтобы таким образом прививать животных и вырабатывать у них иммунитет".