Талибы атаковали военную базу

По меньшей мере семь человек погибли, еще 40 получили ранения в результате подрыва автомобиля, управляемого смертником, и последовавшей затем перестрелки в афганской провинции Газни. Целью нападения, ответственность за которое взяло на себя движение "Талибан", была база военной разведки.

Большая часть провинции Газни находится под контролем талибов. В прошлом году они дважды брали штурмом одноименный центр провинции, на окраине которого находится пострадавшая военная база.

Накануне президент Афганистана Ашраф Гани согласился с тем, чтобы его главный политический соперник Абдулла Абдулла занял второй по значимости пост в государстве, став председателем Высшего совета по национальному примирению. Сторонники Абдуллы получат несколько министерских портфелей.

Осенью прошлого года бывший премьер-министр А. Абдулла не признал результаты президентских выборов, на которых по официальным данным победил А. Гани, что спровоцировало политический кризис.