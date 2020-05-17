ФРГ и Люксембург открыли границу у деревни Шенген

Граница между Германией и Люксембургом вновь открыта. Символическая встреча министров иностранных дел двух стран Хайко Мааса и Жана Ассельборна прошла на мосту через реку Мозель около деревни Шенген.

"Это важный знак: отсутствие границ - сама основа Европы. И думаю, наши граждане не будут и дальше мириться с обратным. Поэтому на нас и лежит большая ответственность: мы должны покончить с пандемией и, если успех будет и дальше на нашей стороне, снять пограничный контроль. Европа вновь станет Европой без границ. Люди ждут этого", - заявил глава МИД ФРГ.

Ранее правительство ФРГ заявило об улучшившейся эпидемиологической ситуации в стране. Начиная с субботы в Германию могут попасть жители Швейцарии и Австрии, которые желают навестить своих близких, свозить домашних животных в зарубежную ветеринарную клинику или отправиться в собственный загородный дом. Планируется, что с 15 июня границы с этими государствами, а также с Францией, будут полностью открыты.