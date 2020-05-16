Суд освободил нарушивших карантин священнослужителей

Суд в Черногории освободил из-под стражи епископа и еще восемь священнослужителей Сербской православной церкви, нарушивших карантин. 12 мая, в день святого Василия Острожского, они возглавили многотысячное шествие верующих в городе Никшиче, несмотря на заперт массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса.

Епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви Иоанникий сказал: "Пусть борьба с коронавирусом продолжится, но с помощью Всевышнего, который укажет нам путь истины и справедливости, и с любовью к нашему отечеству".

Василий Острожский — один из самых почитаемых святых в Черногории. В день его поминовения на богослужения обычно собираются до 500 тыс. человек.

После задержания священнослужителей по стране прокатилась волна протестов. В некоторых городах демонстрации закончились столкновениями с полицией. 72 часа спустя около 5 тысяч человек встречали отпущенных на свободу песнями и аплодисментами. Масок почти ни на каком из верующих не было.