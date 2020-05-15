Виртуальное "Евровидение"

Финал песенного конкурса Евровидение должен был состоятся в Роттердаме на концертной площадке центра Ahoy Arena, который из-за пандемии коронавируса превратился в больницу. Выступления участников Евровидения 2020 показывают онлайн, но сам конкурс отменен.

Вместо финала в субботу в городе Хилверсю состоится шоу "Европа зажигает свет". Оно будет транслироваться онлайн и по телевидению. Шведский певец Монс Зелмерлёв выступит со своей композицией "Герои", которая на конкурсе в 2015 году принесла ему победу.

"Я исполню эту песню в акустической версии, в режиме карантина, сделаю это на пороге своего дома. Для всех поклонников "Евровидения" неделя была очень необычной, мы так привыкли к полуфиналам по вторникам и четвергам и, конечно, суббота будет в этом отношении совершенно особенной", — говорит Монс Зелмерлёв.

В субботнем шоу принимает участие 41 исполнитель. А поклонники из разных стран споют песню-победительницу 1980-го года "Что значит следующий год?" . Ее автор ирландский певец и композитор Джонни Логан трижды становился победителем конкурса.

"Евровидение" — один из тех редких песенных конкурсов, которые действительно объединяют Европу. Это не только музыка. Это и хорошее настроение. Есть слабые песни, есть действительно хорошие песни и таких песен достаточно. Но прежде всего "Евровидение" — это праздник".

В 2021 году "Евровидение" снова пройдет в Роттердаме. Организаторы приняли решение, что те же участники выступят с новым песнями. В этом году российская группа Little Big должна была представить песню "Уно", которая на платформе Youtube собрала уже почти 95 миллионов просмотров.