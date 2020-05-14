Срочная новость
This content is not available in your region

Черногория

Сербия обеспокоена задержанием епископа СПЦ в Черногории

Комментарии
 Ирина Александрова и AP, TASS
euronews_icons_loading
Сербия обеспокоена задержанием епископа СПЦ в Черногории
Авторское право  Risto Bozovic/AP Photo
Размер текста Aa Aa

Сербия не понимает оснований, на которых был задержан епископ Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории Иоаникий. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

В ночь на среду прокуратура Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия, а также священников епархии на 72 часа по обвинению в нарушении эпидемического режима. За священнослужителей вступились тысячи прихожан СПЦ. Массовые акции прошли по всей стране.

Вечером 13 мая в Беране, Никшиче и Плевле начались столкновения верующих с правоохранителями. Черногорская полиция применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате, по данным Управления полиции Черногории, пострадали четверо полицейских и трое гражданских, включая ребенка. При этом совет по контролю действий полиции Черногории назвал такие меры "обоснованными".

До эпидемии коронавируса прихожане Сербской православной церкви проводили в Черногории акции в знак протеста против как они считают притеснения СПЦ в стране. В декабре прошлого года в стране принят закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube