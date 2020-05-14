Болгария: недовольные самоизоляцией протестуют

Около 2000 человек собрались на митинг в столице Болгарии, протестуя против самоизоляции и других мер, принятых властями страны два месяца назад для борьбы с распространением коронавируса. Некоторые из собравшихся утверждали, что сообщения о вирусе – фальшивка и несли лозунги, обличающие основателя Microsoft Билла Гейтса, миллиардера Джорджа Сороса и строительство сетей 5G. Восемь участников акции были задержаны полицией. К настоящему времени в Болгарии зарегистрировано 2100 случаев заражения коронавирусом, 99 человек стали жертвами заболевания.
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