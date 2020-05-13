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Россия

Использование "горящих" ИВЛ приостановлено

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 Павел Барсуков
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Virus Outbreak Russia Fire
Virus Outbreak Russia Fire   -   Авторское право  Dmitry Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Россия приостанавливает использование аппаратов искусственной вентиляции лёгких, произведённых Уральским приборостроительным заводом. Следствие предполагает, что именно они стали причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга 9-го и 12-го мая.

Жертвами стали 6 человек.

Компания-производитель подчёркивает, что за несколько лет эксплуатации серьёзных нареканий к их продукции не было: отзыв касается лишь техники, произведённой в апреле и мае этого года. При этом минпромторг России рекомендует проверять не только сами приборы, но и условия, в которых их используют.

По данным минздрава, сейчас в России к аппаратам ИВЛ подключены почти 1500 больных COVID-19.

Вопрос об эксплуатации этих ИВЛ решают и в США: В начале марта туда были поставлены несколько десятков российских аппаратов.

В Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям отмечают, что всё равно пока не использовали их: в Нью-Йорке потребности оказались меньше, чем предполагалось, а в Нью-Джерси не нашли способа подключить аппараты на 220В к своим сетям на 110В.

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