Пожар в доме престарелых унес жизни 9 человек

9 человек погибли в результате пожара, который вспыхнул в ночь с воскресенья на понедельник в доме престарелых в подмосковном Красногорске. Жертвам пожара от 66 до 90 лет, еще девять человек были госпитализированы. Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны около полуночи, пожарный расчёт прибыл на место происшествия через 10 минут, пожар был полностью потушен к началу второго часа ночи. Основная версия пожара – неисправность водонагревателя в душевой комнате.

По информации "Интерфакса", коттедж, в котором располагался пансионат, не был оборудован противопожарной сигнализацией и в нем отсутствовала прямая связь с пультом МЧС.

По данным ТАСС, здание было арендовано частным лицом и управлялось компанией "Забота". Дом престарелых зарегистрирован не был и в нем не проводились пожарные проверки.

Хозяин пансионата задержан по подозрению в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц".