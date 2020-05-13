Брюссель пытается спасти для ЕС курортный сезон

Несмотря на частичную отмену карантинных мер, жители Евросоюза ещё не могут ездить на отдых в другие страны. Большинство самолетов остаются на земле, пляжи закрыты, в ресторанах сидеть нельзя.

Многие люди смирились с унылой перспективой провести очередной отпуск дома. Им придала оптимизма исполнительный вице-председатель Еврокомиссии:

«Наши мысли сейчас обращены к лету, а может быть, и дальше, к местам, куда мы любим путешествовать, будь то море, горы, наши города или сельская местность. И эти места хотят снова оказать гостеприимство, - говорит Маргрете Вестагер. - Туризм – это жизненно важная часть европейской экономики. На него приходится десятая часть ВВП Европы и более 10% ВВП в более чем одиннадцати странах-членах ».

Еврокомиссия разработала план, в котором рекомендует:

Общий подход к снятию ограничений на свободное передвижение людей; постепенное восстановление транспорта при обеспечении социального дистанцирования; сделать более привлекательными ваучеры при отмене рейсов, но уважать право на возврат денег; постепенно и безопасно восстанавливать туризм на пляжах и в отелях.

Однако следует впускать отдыхающих только из стран-членов с аналогичными уровнями инфекционных вспышек, хорошими больничными условиями и системой отслеживания контактов.

Еврокомиссар по внутреннему рынку сообщил, что решения обо всём этом будут приниматься на национальном уровне:

«Мы не можем предписать стране А или стране В открыться для туризма, - говорит Тьерри Бретон. - Страны-члены будут снимать пограничные ограничения постепенно, а не все сразу. Это отражает различную ситуацию в каждой из наших стран, и мы должны принять это ».

В целом это хорошие новости для управляющего директора ассоциации "Авиалинии для Европы":

«Ясно, что туристический сезон этим летом имеет решающее значение для сохранения миллионов рабочих мест и для выживания авиационного бизнеса, - сказал Томас Рейнерт. - Мы вносим крупный вклад в европейскую экономику. Остаётся только надеяться, что стран-члены заранее согласуют друг с другом некоторые меры».

Сегодня возросла вероятность того, что опять немцы заполнять греческие курорты, а финны отправятся на дегустацию к французским виноделам.

Но распространение вируса непредсказуемо, и многие европейцы чувствуют, что ещё не время для странствий. В любом случае, наступающий летний сезон будет не похож на предыдущие.