Как отели и Airbnb изменятся после отмены карантинов?

Во многих европейских странах постепенно ослабляют карантины, работники сферы туризма надеются, что повышение санитарных стандартов и социальное дистанцирование поможет адаптировать отрасль к новым условиям.

Николя Вигье, чье агентство обслуживает 60 квартир на Airbnb в нескольких европейских странах, рассказывает, что пользователи постепенно начинают бронировать квартиры на юге Франции на лето.

"До кризиса 90-95% наших клиентов были иностранцы. Наши квартиры редко бронировали французы", - говорит Вигье. Но теперь спрос на услуги его компании поступает только из Франции. Та же ситуация наблюдается и на других европейских рынках. По информации Airbnb, внутренний туризм в Нидерландах и Дании вырос до 80% и 90% соответственно по сравнению с апрелем 2019 года.

Появление спроса - это проблеск надежды для отрасли, которая больше всего пострадала от пандемии, но отелям и Airbnb все еще предстоит решить множество задач. По словам Вигье, во Франции все еще действуют ограничения на передвижение, запрещающие жителям отъезжать более, чем на 100 км от дома, из-за которого он пока не может подтверждать бронирования.

"Тяжелое и внезапное потрясение"

"Бизнес Airbnb сильно пострадал, по прогнозам, выручка в этом году составит менее половины того, что мы заработали в 2019 году", - сказал Брайан Чески, генеральный директор Airbnb, объявив на прошлой неделе о сокращении штата компании.

По оценкам отраслевой аналитической компании STR отели, продолжающие работать по всему миру, в среднем заполнены менее чем на 30%. Во многих европейских странах этот показатель составляет только 10%.

Генеральный директор отелей Marriott Арне Соренсон в своем видеообращении в марте заявил, что кризис, вызванный коронавирусом, "сильнее, чем какой-либо другой". "Из уст компании, которой 92 года, которая пережила Великую депрессию, Вторую мировую войну и многие другие экономические и глобальные кризисы, это что-то значит", - добавил он. С начала вспышки эпидемии нового коронавируса в Китае прибыль Marriott упала на 90%.

Доверие клиентов необходимо восстановить

AP

Airbnb объявил о введении нового порядка уборки для владельцев жилья. Начиная с мая, им придется пройти обучение и сертификацию на соответствие новым требованиям. "У владельцев жилья будет доступ к обучающим материалам по уборке. Им будет оказана экспертная поддержка, чтобы они продемонстрировали, что серьезно относятся к чистоте и профилактике заболевания", - говорится в заявлении Airbnb.

Согласно протоколу, разработанному по рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний США, комната должна оставаться пустой в течение 24 часов. Новые правила радикально изменят работу сервиса, считает Вигье, ведь они означают, что между бронированиями должно пройти три дня.

В гостиницах так же вводятся более строгие меры в том, что касается уборки. Marriott сообщил, что все поверхности в зданиях будут "тщательно обрабатываться дезинфицирующими средствами медицинского уровня". Компания также тестирует "электростатические распылители" для дезинфекции целых гостевых зон.

"Похоже, что бизнес обеспокоен восстановлением доверия потребителей, - считает эксперт Школы управления гостиничным хозяйством и туризмом Университета Суррея Марк Эштон. - Выберет ли потребитель отель или Airbnb, будет зависеть от того, кого он посчитает надежнее в обеспечении чистоты и надлежащих санитарных условий".

Есть ли шанс на восстановление отрасли?

В Airbnb France отметили, что на сайте увеличилось количество людей, интересующихся весенними и летними каникулами в непосредственной близости от дома.

"Путешествия в новом мире будут выглядеть иначе, и мы должны развивать Airbnb соответственно. Людям будут интересны варианты, которые находятся ближе к дому, а также более безопасны и доступны по цене", - написал Чески в обращении к сотрудникам компании.

Marriott International сообщил о росте спроса на отельные услуги в Китае. Во время апрельских каникул заполняемость некоторых отелей достигла 60%. Оптимистичные данные не означают скорого возврата на докризисный уровень, считают эксперты.

"Потребуется некоторое время, чтобы все вернулось на круги своя", - сказала Эштон, добавив, что рост этой отрасли может ускориться с введением "большей автоматизации и переходом на цифровые технологии".

В этом плане у таких компаний, как Airbnb, есть преимущество, благодаря возможности регистрироваться с помощью приложения и контактировать с хозяином жилья через обмен сообщениями, а не лично.

По словам Вигье, раньше каждого гостя, останавливавшегося в квартире, кто-нибудь встречал. Теперь им будет предложено забрать ключи в специально отведенном для этого месте или в агентстве.

Отелям будет сложнее адаптироваться к изменениям. Тем не менее эксперты ожидают, что те цифровые изменения, которые отели планировали внедрить в любом случае, произойдут быстрее, но полностью исключить контакт с клиентами отелям сложнее. "Есть ли роботы, которые берут сумки, обслуживают номера, проводят санитарную обработку?" - сказал Эштон.

"В любом случае, нас ждут фундаментальные изменения", - считает эксперт.