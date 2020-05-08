Ла Скала на дому: исполнители знаменитого оперного театра и их коллеги из нескольких стран мира исполнили первый акт оперы "Симон Бокканегра" Верди. Каждый певец и музыкант при этом оставался у себя дома.
Авторы проекта заявляют, что идея такого концерте появилась у них задолго до коронавируса, несколько лет назад. А сегодня такой формат оказался практически единственно возможным.
Ла Скала закрылся 23 февраля, в самом начале вспышки в Италии. Власти страны пока не решили, когда откроются театры, хотя например музеи Италии смогут принимать посетителей с 18 мая.
Театр пока готовит исполнение "Реквиема" Верди к сентябрю.
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