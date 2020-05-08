Европейский суд жёстко ответил Федеральному Конституционному суду Германии, который на днях посчитал необязательным к исполнению в стране решение этого союзного учреждения в Люксембурге.

Европейский суд заявил, что только он имеет право трактовать законы Евросоюза и следить за их исполнением. Он назвал себя единственным судебным органом, обладающим юрисдикцией выносить суждения о действиях исполнительной власти Евросоюза.

Судьи добавили, что расхождения между национальными судами могут поставить под угрозу единство правопорядка ЕС.

Постановление Конституционного суда Германии по поводу схемы приобретения облигаций европейских центральных банков имеет более широкие последствия для властных структур власти ЕС.

Австрийский экономист предупреждает о политической опасности, связанной с этим решением:

«Национальный суд поставил себя выше Европейского суда, - говорит Томас Визер. - Это ставит под сомнение не только монетарную политику, не только экономическую политику, это ставит под сомнение правовые и судебные основы, на которых была построена Европа».

Германия также создает прецедент для других европейских стран, которые захотят оспорить решения высшей судебной инстанции ЕС.