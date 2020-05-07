Бундеслига возобновит матчи 16 мая

Футбольные матчи Бундеслиги возобновятся 16 мая: высший дивизион чемпионата Германии станет первым среди ведущих первенств Европы, чьи клубы вернутся на поле. Разрешение на игры было дано на специальной телеконфенции канцлера Ангелы Меркель и руководителей федеральных земель Германии. Матчи будут проходить без зрителей.

Кристиан Зайферт, директор Немецкой футбольной лиги:

"Это не обычный чемпионат. Мы продолжим наблюдать за распространением коронавируса, каждый в Бундеслиге должен будет следить за этим. Каждая игра будет своего рода проверкой: каждый успешный игровой день будет означать, что мы заслужили право ещё на один. Первый и самый главный шаг — не заразиться, и это личная ответственность каждого".

Игроки ведущих немецких клубов прошли два этапа проверки ни коронавирус. Выявлено 12 подтверждённых случаев.

Матчи возобновятся с 26 тура. Сейчас таблицу возглавляет мюнхенская "Бавария".

Карл-Хайнц Румменигге, председатель правления "Баварии":

"До конца сезона нам осталось отыграть где-то девять туров. Я полагаю, что и 'Бавария', и остальные клубы Бундеслиги должны отнестись к этому решению абсолютно серьёзно. Я считаю, что мы должны подать пример ответственного и дисциплинированного соблюдения требований закона и медицины".

Ранее немецкие СМИ сообщили, что из-за остановки в разгар сезона 13 из 36 клубов Бундеслиги оказались на грани банкротства. Им остро необходимо 300 миллионов евро. Эту сумму надеются выручить за счёт телевизионных контрактов.