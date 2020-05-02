Американские футболистки не добились равенства зарплат

Суд в Калифорнии отклонил иск игроков женской сборной США по футболу. Американки обвиняли национальную федерацию в дискриминации по половому признаку, которая выражается в меньших зарплатах, худших условиях для тренировок, худших гостиницах во время выездов.

Женщины уже выразили сильное разочарование решением, но подчеркнули, что продолжат борьбу за равенство.

Судья отклонил претензии о неравной зарплате, указав, что женская сборная сама приняла схему оплаты, отличную от той, которой пользуются игроки-мужчины. Однако он оставил в силе дело о неравных условиях работы. Ещё раз его рассмотрят в июне.

В прошлом году женская сборная США выиграла Кубок мира по футболу, после чего в конце года и заявила о требованиях компенсации в 66 миллионов долларов.