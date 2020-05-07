Испания: новый план для пляжа

Каким будет пляжный отдых в Испании в этом году? Региональные власти пытаются подготовиться к открытию морского побережья, в случае, если получат разрешение правительства. Пока в Мадриде полагают, что режим повышенной готовности, введенный в стране из-за пандемии коронавируса, вновь нужно будет продлить.

Пляж, расположенный в муниципалитете Саншеншо в автономном сообществе Галисия, хотят разделить на 780 участков. Мэр Саншеншо Тельмо Мартин показывает: "На каждом участке площадью девять квадратных метров могут находиться два человека, это пространство больше, чем рекомендуют эксперты — по четыре квадратных метра на человека”.

Согласно новому плану, пляжные смотрители будут следить за наполняемостью участков. Власти также хотят огородить пространство для прогулок вдоль пляжа.

В прошлом году Испанию посетили около 84 миллионов иностранцев, они потратили в стране свыше 92 миллиардов евро. Испанские пляжи в этом сезоне, возможно, увидят только местные жители.

Эксперты настаивают, что для сдерживания темпов распространения коронавирусной инфекции лучше, чтобы у моря собиралось как можно меньше людей.