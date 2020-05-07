Символическая акция протеста и отчаяния прошла в историческом центре Брюсселя, куда до пандемии стекались толпы туристов.

Теперь из-за карантинных мер закрылись отели, рестораны и кафе. Их работники разложили свою форменную одежду на главной площади, чтобы предупредить о возможной гибели своего бизнеса в столице.

«Сегодня у нас прежние фиксированные расходы, а доходов нет. Мы не выживем без государственной поддержки, - говорит владелец ресторана Belga Queen Антуан Пинто. - Поэтому мы разложили наши куртки на Grand Place, что символизирует потери ресторанного сектора. Это наш сигнал властям».

В Бельгии индустрия гостеприимства находится на третьем место по количеству трудоустроенных. Она призывает правительство снизить налог на добавленную стоимость и материально поддержать персонал до конца 2020 года.

На вопрос Euronews по этому поводу вице-премьер Александр Де Кроо дал письменный ответ:

«Мы уже выполняем целый пакет мер кризисной поддержки и разрабатываем дополнительные меры поддержки наиболее пострадавших секторов, таких, как Horeca (отели, рестораны и кафе).

Объявлено, 8 июня ресторанам и барам разрешат открыться. Но многим будет трудно выполнить обеспечить социальную дистанцию между посетителями. Да и восстановление потока иностранных туристов пока не ожидается.