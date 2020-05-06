75 портретов к 75-летию Победы

В Нижнем Новгороде на стенах домов и подстанций появляются портреты ветеранов Великой отечественной войны.
Волонтёры движения "Образ Победы" хотят создать 75 картин в честь 75-летия окончания войны.
Один из первых — портрет 94-летнего Василия Рассыпнова. Он ушёл на фронт в 18 лет, воевал под Москвой и на Украине, войну закончил в Крыму, где был тяжело ранен в руку.
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