75 портретов к 75-летию Победы

В Нижнем Новгороде на стенах домов и подстанций появляются портреты ветеранов Великой отечественной войны.

Волонтёры движения "Образ Победы" хотят создать 75 картин в честь 75-летия окончания войны.

Один из первых — портрет 94-летнего Василия Рассыпнова. Он ушёл на фронт в 18 лет, воевал под Москвой и на Украине, войну закончил в Крыму, где был тяжело ранен в руку.