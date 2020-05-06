Молитва в машине в Тегеране

Из-за действующих в Иране мер социального дистанцирования верующие не могут собраться для совместного чтения Корана и молитвы во время Рамадана. Адаптироваться к новой реальности помогает сила воображения: в парке "Эрам" на западе Тегерана открылась мечеть, работающая по принципу автокинотеатра. Ежевечерняя молитва начинается после ифтара. К установленному экрану подъезжают машины. Занять места помогают организаторы в защитных масках и просят не покидать транспортное средство до окончания церемонии.
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