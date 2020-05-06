Европейский футбол и пандемия

Матчи Бундеслиги возобновятся во второй половине мая. Об это договорились федеральные и региональные власти Германии . Национальный Чемпионат по футболу, прерванный 16 марта, будет проходить без зрителей, чтобы не допустить распространения коронавируса — меры социального дистанцирования в стране пока продлеваются до 5 июня.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила: "Мы обсудили много вопросов, включая снятие ограничений с бизнеса, но с соблюдением санитарным норм, чтобы увеличить число клиентов, вернуть активный отдых и развлечения, а также матчи Бундеслиги, которые могут возобновить во второй половине мая в рамках одобренных и проверенных правил."

Из-за пандемии коронивируса национальные чемпионаты по футболу досрочно завершились во Франции и Нидерландах, в Бельгии соревнования профессиональных футбольных клубов запрещены до 31 июля.

На этой неделе футболисты Испании приступили к тренировкам, все игроки проходят тестирование на короновирус. Испанская лига надеется начать матчи в июне и завершить сезон летом.

В министерстве спорта Италии заявляют что, пока нет оснований говорить говорить о возобновлении чемпионата даже в середине июня.

Последние десять матчей первой лиги чемпионата Португалии начнутся в конце мая. Спортсмены тренируются уже с понедельника, но соревнования пройдут при закрытых дверях.

Власти Великобритании разработали план возвращения Английской премьер-лиги, на следующей неделе по этому поводу свое мнение выскажут клубы.