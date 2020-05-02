Испанцев обяжут носить маски в транспорте

Число жертв коронавируса в Испании превысило 25 тысяч человек. За последние сутки, по официальным данным, скончались 276 заболевших. Уже несколько недель этот показатель постепенно снижается, и Мадрид понемногу ослабляет ограничения. Начиная с субботы, взрослым испанцам разрешено гулять и заниматься спортом на улице.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

"Нулевой этап включает меры, некоторые из которых уже вступили в силу: например, разрешение гулять детям, заниматься спортом на улице взрослым. Однако есть и новые требования, которые вcтупят в силу с понедельника. Первое из таких требований — обязательное ношение масок в общественном транспорте, начиная с понедельника, 4-го мая".

Выходить на улицу без уважительной причины взрослому населению Испании было запрещено полтора месяца.

При этом для разных категорий населения установлены разные часы выхода наружу, что должно поддерживать социальную дистанцию, не допуская скопления людей.

Помимо прочего, в понедельник также откроются некоторые кафе и рестораны, которые смогут продавать еду на вынос, а например парикмахеры смогут принимать по записи, с условием не более одного клиента на каждого работника.