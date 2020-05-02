Ирландия тоже смягчает карантин

Ирландия присоединилась к списку европейских стран, объявивших о поэтапном снятии карантина. Ограничительные меры начнут смягчать 18 мая. По словам премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, правительству нужны еще две недели, чтобы ослабить динамику распространения коронавируса. В Ирландии зарегистрировано свыше 20 тысяч случаев заражения, скончались 1265 человек

Тем временем глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране начали тестировать более 100 тысяч человек в день. Число зараженных в Великобритании превысило 177 тысяч человек, скончались около 27,5 тысяч. О продлении текущих ограничений или ослаблении карантина будет объявлено 7 мая.

В Италии в понедельник возобновят работу производственные предприятия и строительные площадки, откроются парки и сады. На работу вернутся более 4 млн человек, в связи с чем власти страны приводят общественный транспорт в соответствие с санитарными нормами, а пассажиры обязаны будут носить защитные маски. Коронавирусом в Италии заразились свыше 207 тысяч человек, скончались более 28 тысяч.

А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна должна пройти несколько этапов перед тем, как вернуться к привычной жизни, 11 мая начнется первый из них. По словам Макрона, пока рано говорить о том, что кризис окончен. Число подтвержденных случаев заражения превысило 130 тысяч, скончались более 24,5 тысяч человек.

В субботу в Австрии открылись крупные торговые центры. Власти страны с 1 мая отменили режим ограничений для выхода из дома, до конца июня необходимо соблюдать дистанцию от окружающих, не собираться группами более 10 человек, носить защитные маски в общественных местах.