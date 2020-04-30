Московские бездомные жалеют волонтеров

Пережить пандемию короновируса. Об этом думает каждый. Вопрос, как, если ночевать негде и не на что купить еды? Эти люди оказались на улице. Сейчас не важно почему. Им нужна помощь. "Ангар спасения" - одно из немногих мест в Москве, куда могут прийти те, кто остался без средств к существованию и крыши над головой. Программа социальной реабилитации бездомных православной службы помощи "Милосердие" работает в основном за счет пожертвований.

Валентина Кучеренко, волонтер: "Мы помогаем бездомным людям, людям попавшим в трудную ситуацию, найти обогрев, поесть. Мы здесь можем постирать им вещи, искупать их. Их может принять врач, если у них есть какая-то болезнь и им нужны лекарства".

Обычно "Ангар спасения" обслуживает по 100 человек в день. Сейчас - порядка 500. Подопечные благодарны волонтерам.

Владимир Петровский, бездомный: "В данном случае людей здесь гораздо больше, чем было в нормальное время. Тогда нас по многим местам кормили. А сейчас нагрузка очень большая. Молодцы ребята. Просто жалко их".

Президент РФ Владимир Путин обещал поручить правительству внести в реестр социально ориентированных НКО организации помощи бездомным людям.

В России число инфицированных коронавирусом за сутки выросло на 7 099 и сейчас превышает 106 тысяч. Умерли более тысячи человек.