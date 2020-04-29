США - чемпион по проведенным тестам на вирусоносительство

Треть от общемирового количества зараженных - 1 012 583 человек - это жители США.

Известно, что свыше 5 млн американцев получили возможность сдать тесты на вирусоносительство.

Это количество должно стать ежедневным, настаивает Дональд Трамп.

Мы должны проверить все население, мы уже сейчас впереди планеты всей в том, что касается количества сданных анализов. Это нужно осознать. Собственно, именно тесты и выявляют заболевших, этим и объясняется наша статистика. Дональд Трамп президент США

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