Смягчён ли доклад Евросоюза о Китае и коронавирусе?

Внешнеполитическая служба Евросоюза защищается от обвинений в том, что она смягчила свой доклад о распространении коронавируса под давлением со стороны Китая. Газета New York Times сообщила, что чиновники ЕС изменили части документа и задержали его публикацию.

Представитель Еврокомиссии не стал это подтверждать, но допустил, что в прессу иногда утекает служебная переписка дипломатов:

«Я абсолютно опровергаю и оспариваю любые утверждения о том, что в наших заявлениях мы прогибаемся под каким-то внешним давлением, - сказал Петер Стано журналистам. – Утверждать, что этот доклад был распространён в пятницу после того, как он был ослаблен и изменён, значит создавать неправильное впечатление о процедурах, которые происходят в любых учреждениях, включая средства массовой информации, где, я полагаю, у вас есть внутренние коммуникации, предназначенные для внутреннего пользования, а затем у вас есть что-то ещё, сфокусированное на ваших сообщениях для публики».

В опубликованном тексте отмечается: «Есть свидетельства скоординированного нажима официальных китайских источников с целью отвести о себя всякие обвинения в связи со вспышкой пандемии».

Американская газета утверждает, что предыдущая версия была сокращена на несколько предложений, а язык смягчён.

Депутат Европарламента из Нидерландов попросил проверить факты в письме Верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности:

«Я хочу знать нюансы – ведь нет никакого реального доказательства какой-либо воли к дезинформации, я просто прошу господина Борреля дать объяснение, - сказал Барт Грутюис. - Видел ли я подобные случаи? Что ж, если вы посмотрите на немецкую газету Die Welt, она написаиа сегодня, что правительство Германии говорит, мол, время от времени на нас оказывают давление китайцы. Это очень раздражает. Я думаю, что Китай становятся больше, сильнее, его экономика росла очень быстро, во всяком случае до короны, но она снова начнёт расти, и он возьмётся за прежнее. А в данный момент времени, мы, европейцы, должны сказать, что мы суверенны, мы не принимаем такого обращения с собой, не пытайтесь снова!».

Министерство иностранных дел КНР решительно отрицает обвинения в распространении дезинформацию, заявляя, что оно является жертвой, а не спонсором ложных сообщений.