Медики под ударом

Хотя смертность от ковида-19 в России, согласно официальной статистике, остается на относительно низком уровне, повышенному риску подвергаются врачи, находящиеся на передовой борьбы с инфекцией. Отдельной статистики по смертности среди медиков не ведётся, поэтому их коллеги создали список врачей, погибших во время эпидемии, хотя точная причина их смерти не известна. Сейчас в этом списке около 70 имен.

Лечебные учреждения, в которых нет достаточного количества средств индивидуальной защиты для персонала и пациентов, могут стать дополнительными рассадниками инфекции.

Минздрав и Минпромторг обещают нарастить выпуск защитных средств, что снабдить их в достаточных количествах медучреждения в регионах, в которых число инфицированных растет наиболее быстрыми темпами.