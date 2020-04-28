Социальную дистанцию преодолевает искусство

Каждый вечер, не нарушая карантинных мер, на неприметную улицу в Париже приходит современное искусство. Два итальянских художника проецируют свои произведения на стены зданий.

Ромину и Мауро вдохновили аплодисменты, которыми французы ровно в восемь часов награждают со своих балконов медработников, борющихся с коронавирусом.

«Между этими людьми на балконах и в окнах могут завязываться отношения, основанные на том, что они делятся этим моментом, этим периодом затворничества и уединения, хотя они никогда не разговаривали друг с другом раньше, - говорит Ромина де Новелли. - Поэтому я решил открыть свое окно, чтобы начать общаться с людьми, которые живут напротив нас».

Парижанам культурное мероприятие с доставкой на дом пришлось по душе.

«Когда мы начинали, мы не знали, как отреагируют соседи, особенно те, кто находится в здании напротив, - говорит Мауро Бордин. - Но они очень естественно восприняли то, что высвечивается на них с другой стороны улицы».

Ромина и Мауро хотел бы поскорее вернуться к своему обычному способу творчества, но это произойдёт, когда вновь откроются музеи и галери. Виртуальный осмотр произведений они не считают достойной альтернативой.

«Наслаждаться культурой трудно через Интернет, - говорит Ромина. - Это можно только в непосредственной близости, на расстоянии прикосновения».

В чрезвычайной обстановке световые картины, которые сближают людей и укрепляют местную общину, вполне сходят за настоящее искусство.