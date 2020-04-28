Лион готовится смягчить карантин

Как подготовить город с почти полуторамиллионным населением к поэтапному снятию карантина и смягчению условий самоизоляции, не вызвав всплеска случаев заражения коронавирусом? Этим вопросом задаются сегодня власти французского Лиона.

Все эти дни обычно многолюдные городские улицы оставались пустынны, не работали рестораны и кафе. В общественном транспорте - лишь единичные пассажиры. Скоро он может стать переполненным, но с одним отличием: ношение защитных масок в нём скорее всего станет обязательным. Впрочем, большинство лионцев их уже и так носят.

- Я думаю, что это абсолютно нормально. Вопрос лишь в том, смогут ли всех обеспечить масками. но это уже другая история.

Другой вопрос - будут ли сами пассажиры носить маски в обязательном порядке.

- Я работаю здесь всё время карантина, и добрая половина людей маски не используют.

За две недели до возможного начала смягчения режима оператор общественного транспорта Лиона не стал дожидаться инструкций из Парижа. На всех станциях метро устанавливаются автоматы, в каждом из них - по 10 тысяч комплектов, в состав которых входят две маски и флакон с дезинфицирующим гелем.

Будут опробованы также бесконтактные автоматы для дезинфекции рук. Десять из них установят в ближайшее время. Другая задача - обеспечить социальную дистанцию в по меньшей мере 1 метр между пассажирами. Это будет нелегко.

- Мы собираемся развесить повсюду объявления и организовать потоки на станциях. Будут разные входы и выходы. Мы будем использовать также звуковые сообщения. В транспорте будут работать наши сотрудники, которые будут разъяснять пассажирам правила, но, конечно, это не означает, что в каждом автобусе будет свой такой сотрудник, - объяснила Фузия Бузерда, глава SYTRAL (Ассоциации транспорта Роны-Альп и Лиона).

Меры по подготовке к выходу из карантина принимаются не только на транспорте. Город Лион заказал 2 млн масок, и теперь аптекам разрешено продавать их населению.

Гийом Пети, Euronews:

- При ежедневном использовании масок тысячами людей возникает вопрос: хватит ли их для всех пассажиров в автобусах и метро? Поэтому другим решением было бы упростить использование альтернативных средств передвижения.

Лион одним из первых в Европе ввёл автоматизированную систему городского велопроката, при которой общение напрямую практически исключено (нужно будет только продезинфицировать "железного коня" перед использованием).

Дэвид Кимельфельд, председатель Лионской метрополии:

- Мы займёмся так называемым тактическим урбанизмом, создадим велосипедные дорожки, в том числе и временные, которые заменят одну из полос движения автомобилей. В некоторых местах мы также расширим тротуары, чтобы облегчить движение пешеходов.

Городские власти Лиона также рассчитывают, что многие продолжат работать дистанционно, чтобы в момент постепенного открытия школ не допустить переполненности общественного транспорта. А ещё ждут подробного плана выхода из карантина, который правительство Франции обещало представить 28 апреля.