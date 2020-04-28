Планы стран ЕС по выходу из карантина

Национальное собрание Франции одобрило правительственный план по выходу из карантина, введенного в связи с эпидемиологической ситуацией. Сенат выскажет своё мнение на будущей неделе.

План, представленный премьер-министром Эдуаром Филиппом, предусматривает отмену большей части ограничительных мер с 11 мая, а остальных - в начале июня. Противники выхода из карантина считают, что страна к этому пока не готова. Но французский премьер заверил:

"Мы будем поэтапно готовиться к 11 мая, отслеживая все показатели, проверяя один департамент за другим, чтобы возвращение на работу в этот день прошло как можно более гладко. Если показатели нас не удовлетворят, то мы не станем выходить из карантина 11 мая или поставим более жёсткие условия".

План поэтапного смягчения ограничительных мер подготовил и Мадрид. Он рассчитан минимум до конца июня. По словам испанского премьера Педро Санчеса, страна уже прошла пик эпидемии, которая теперь идёт на спад. На первом этапе с 4 мая разрешат открыть рестораны, но при условии продажи еды на вынос. Позже откроются небольшие магазины, отели, а также террасы баров и кафе.

Основные этапы перехода к нормальной жизни обнародовало и правительство Греции. С 1 июня Афины предполагают вновь открыть кафе, рестораны и некоторые отели. Возможность принимать участие в церковных службах граждане получат с 17 мая. Большинство магазинов откроются 11 мая, а некоторые уже 4 мая. Предусмотрены и другие меры. О них рассказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис:

"Выход из карантина будет осуществляться шаг за шагом. Никто не может исключить возможного возобновления угрозы, поэтому наша цель будет заключаться в её быстром обнаружении, чтобы любые новые ограничения были локальными и не затрагивали всю страну. В следующий понедельник, 4 мая, ограничения на передвижение граждан будут сняты. Другими словами, объяснительные записки и разрешения отменяются".

Занятия в старших классах средних школ Греции также возобновятся 11 мая, а через неделю - и уроки в других классах. Начальные школы и детские сады пока останутся закрыты.

Португалия намерена отменить чрезвычайное положение 2 мая. Но власти предупредили, что это не конец эпидемии, и что соблюдение мер предосторожности по-прежнему необходимо, а восстановление экономики будет медленным и постепенным процессом.

Чрезвычайное положение в Португалии было введено 18 марта. Жителей страны призвали оставаться дома и ограничить поездки.