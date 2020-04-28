Еврокомиссия отстаивают права авиапассажира при отмене рейса

Из-за пандемии коронавируса нарушено международное воздушное сообщение. Многие пассажиры не могут получить от авиакомпании компенсацию неиспользованные билеты. В такой ситуации - Армик, её муж и двое детей, не долетевшие из Ванкувера до Москвы.

"Мы заплатили около 2600 евро, застряли в аэропорту и очень расстроились, потому что нелегко набрать такую сумму на трансатлантический перелёт, - говорит Армик Сардарян. – Мы возмущены тем, что компания не соблюдает законодательства в части возврата денежных средств за отмененные рейсы».

Законодательство ЕС гласит, что в случае отмены рейса пассажиры имеют право на возмещение стоимости билета в течение 7 дней. Но многие авиакомпании денег не возвращают и вместо этого предлагают ваучеры для использования в неопределенном будущем.

"Позиция ЕС довольно ясная, и по-моему, правильная, - говорит пассажир из Венгрии Наоми Гомбаш. – Я видела интервью еврокомиссара по транспорту и согласна с ней. Проблема в том, что национальные правительства эти законы нарушают. Например, правительство Нидерландов позволяет остаться безнаказанной авиакомпанию KLM. Надеюсь, что Евросоюз вмешается и не оставит это без последствий".

Еврокомиссия настаивает на том, чтобы правительства стран ЕС обеспечивали соблюдение закона.

"Я ожидаю, что эта тема будет приоритетной, - говорит еврокомиссар по транспорту Адина Валеан. - Я не принимаю мер непосредственно в отношении авиакомпанией. Некоторые правительства просят Еврокомиссию изменить закон, чего я сделать не вправе. Не думаю, что это честный подход. Кампании должны подумать о том, как сделать ваучеры более привлекательными, если они хотят использовать в основном этот инструмент. Но они должны позволить пассажирам реализовать своё право на возмещение".

Министры транспорта ЕС должны обсудить в среду вопрос о компенсации клиентам за отменённые полёты и поездки.