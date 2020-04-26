Британцев призывают потерпеть

Отмены мер карантина на территории Соединённого Королевства в ближайшие недели ожидать не стоит. Об этом в интервью Sky News заявил Доминик Рааб: по его словам, британцы не вернутся к социально неудалённому образу жизни даже после снятия большинства ограничений. Похоже, о людных вечеринках, переполненных трибунах и опрометчивых рукопожатиях придётся забыть надолго.

"Мы чётко обозначили пять показателей, которые станут определяющими для следующего переходного этапа. Речь идёт не о возвращении к прежней жизни, а о своего рода новой нормальности — то, что сейчас закрыто, возобновит работу с соблюдением социальной дистанции. Наши решения будут базироваться на научных фактах",- заявил Рааб.

Министр иностранных дел Доминик Рааб заменяет сейчас главу британского правительства Бориса Джонсона, который перенёс COVID-19 и готовится вернуться на работу в понедельник.

С возвращением Джонсона, который поначалу не спешил с введением карантина и даже бравировал рукопожатиями с инфицированными людьми, возобновляются и споры о правильности действий консервативного кабинета министров на начальных этапах эпидемии.

В результате быстрого распространения коронавируса в больницах Великобритании скончались уже около 21.000 пациентов. За последние сутки умерли 413 человек — вдвое меньше, чем днём ранее . Эта статистика не включает обитателей домов престарелых, жертвы в которых, по некоторым оценкам, исчисляются тысячами.

Учёные отмечают, что пик эпидемии в Великобритании, похоже, достигнут — но до выхода из кризиса ещё далеко.