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Испания

В Испании армия борется с коронавирусом

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 Мария Горковская
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В Испании армия борется с коронавирусом
Авторское право  Paul White/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В Испании за последние сутки выздоровели свыше 3353 заразившихся коронавирусом, умерли 378 заболевших — на 11 больше, чем днем ранее. По общему количеству жертв, а их около 23 тысяч, страна на третьем месте в мире после США и Италии.

В борьбе с эпидемией самое активное участие принимает национальная армия. Военнослужащие проводят дезинфекцию медучреждений и общественных мест, доставляют заразившихся в больницы, скончавшихся — в морги. Корабль ВМС отправился к берегам Северной Африки — в испанском автономном городе Мелилья судно превратится в плавучий полевой госпиталь. Авиация занимается транспортировкой защитных средств.

Режим повышенной готовности, введенный в стране 14 марта, продлен до 9 мая.

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