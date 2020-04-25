Отмена фестивалей = упущенная выгода

Любителей фестивальной жизни в этом году постигла череда разочарований: в связи с эпидемией коронавируса, по всей Европе отменены мероприятия. Такие, как, например, крупнейший в мире фестиваль тяжёлой музыки, проводимый ежегодно близ немецкого города Вакен, бега с быками в испанской Памплоне, одно из крупнейших народных гуляний - мюнхенский Octoberfest.

Такая же судьба постигла и эдинбургский Fringe Festival - один из крупнейших театральных форумов Европы. Рассказывает Шона Маккарти, исполнительный директор: "Отмена фестиваля в этом году оставит в нашем бюджете дыру примерно в полтора миллиона фунтов стерлингов. Мы считаем делом чести компенсировать потери тем артистам и театральным компаниям, которые выплатили вперед 100 % их взноса. Если же говорить об экономических потерях для Эдинбурга, то каждый год фестиваль приносил в городскую казну до 200 миллионов фунтов стерлингов".

Перенесен на июль следующего года и португальский Boom Festival - один из самых популярных этнофестивалей танцевальной музыки, который проходит на берегу озера, возле старинного города Иданья-а-Нова в центре страны.

"В 2018-м (надо сказать, что Boom Festival проходит раз в два года) он принес португальской экономике 56 миллионов евро, региону Иданья-а-Нова около 2,5 миллионов, округу Каштелу-Бранку около 1,4 миллиона. Его перенос значительно повлияет на экономическую активность", - говорит Артур Мендеш, член оргкомитета фестиваля.

Такое же решение приняло и руководство одного из самых известных французских фестивалей - "Джаз во Вьенне". В этом году концерты в древнеримском амфитеатре недалеко от Лиона должны были состояться с 25 июня по 11 июля, но президент Франции отменил все массовые мероприятия до середины июля. Бенжамену Танги, художественному руководителю Jazz à Vienne, трудно скрыть разочарование: "Наш фестиваль - это бюджетное мероприятие. У нас есть, конечно, сезонная программа, но бюджетный баланс достигался каждый год благодаря фестивальным мероприятиям. Из-за того, что их отменили, нам будет трудно свести концы с концами"...

Учитывая массовую отмену мероприятий различного уровня, упущенную выгоду почувствуют не только местные, но и национальные бюджеты целого ряда стран, отмечают обозреватели.