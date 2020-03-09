Кинофестиваль уходит в виртуальное измерение

18-й международный кинофестиваль и форум по правам человека (FIFDH) должен был состояться в Женеве с 6 по 15 марта, но стал - как и все остальные массовые мероприятия в этом швейцарском кантоне - жертвой коронавируса.

Местные власти запретили собирать под одной крышей более тысячи человек, и все показы, встречи и дебаты в Женеве пришлось отменить. В предыдущие годы фестиваль собирал до 40 тысяч участников из 30 стран.

"Мы узнали об этой грустной новости всего за 4 дня до открытия, - говорит художественный руководитель фестиваля Изабель Гаттикер. - Мы посовещались и решили, что наше послание миру, проблема прав человека, актуальны как никогда. Поэтому мы предложили активистам все-таки прихать на фестиваль. Мы проведем запланированные дебаты и встречи, зрители смогут задавать вопросы благодаря стримингу, находясь у себя дома. Параллельно мы ищем возможность показать-таки нашу кинопрограмму".

Организаторы предложили публике цифровую версию фестиваля и форума: со всех 27 запланированных встреч и дебатов будет вестись онлайн трансляция. Никто их приглашенных активистов и представителей НПО не отказался от участия в нем.

"На ситуацию можно посмотреть и так: не было бы счастья, да коронавирус помог, - шутит директор фестиваля Диего де Леон Саго. - Тот факт, что на всех дебатах обеспечена онлайн-трансляция, откроет наш фестиваль более широкой публике. Мы воспользовались всеми каналами: Face book live, YouTube, наша техническая команда потом выберет лучшие моменты и разместит видео на веб-сайте".

В знак солидарности Швейцарская телерадиокомпания (TSR) покажет фильмы из программы женевского кинофестиваля в своем эфире. Ее примеру последуют еще 10 кинофорумов страны, в том числе кинофестиваль в Локарно.

Награды 18-го международного кинофестиваля и форума по правам человека будут, как и планировалось, вручены 15 марта.