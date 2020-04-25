Австрия: коронавирус и туризм

Австрийский горнолыжный курорт Ишгль в Тироле теперь не называют не только "альпийской Ибицей", но и "рассадником коронавируса". Австрийская ассоциация защиты прав потребителей собрала жалобы около пяти тысяч человек и подала коллективный иск в суд против местных властей.

Ишгль, известный на весь мир своими вечеринками "апре-ски", стал крупным очагом распространения инфекции. Когда у бармена из Германии 7 марта был обнаружен коронавирус, уже было известно о сотнях туристов, заразившихся во время отдыха на на курорте, но решение о введении карантина было принято только 13 марта.

Адвокат Питер Колба говорит: "В законе есть положение, которое обязывает уведомлять об опасности вирусной угрозы, мы также предъявили обвинении по статье о служебной халатности".

Большинство истцов — жители европейских стран, в основном туристы из Германии.

На днях в долине Пазнаун был ослаблен строгий режим карантина. Мэр Ишгля Вернер Курц говорит: "Нас обвиняют в продвижении бескультурного туризма и теперь мы должны показать настоящий характер Ишгля. Это замечательный горнолыжный курорт с гостиницами и ресторанами, местные жители здесь добродушные и приветливые".

Власти Австрии собираются открыть с 15 мая гостиницы и рестораны с условием, что персонал будет обязательно носить защитные маски, а число гостей должно быть ограничено.

Владелец ресторана в Граце Франц Гроссауэр говорит: "Мы можем использовать только половину столов и не должны работать вечером. Это большая проблема. Мы не знаем, как с этим справиться, но должны что-то придумать".

Министерство туризма Австрии призывает жителей страны в этом году провести отпуск на местных курортах.