ЕС перезапускает экономику

Финансовый ответ на пандемию коронавируса - в центре внимания ЕС.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Мы говорим не о миллиарде, мы говорим о триллионе".

По итогам длившихся 4,5 часа переговоров в формете видеоконференции лидеры ЕС одобрили программу экстренной поддержки экономики на 540 млрд евро, но отложили принятие решения по созданию будущего долгосрочного фонда и поручили Еврокомиссии до 6 мая разработать его параметры.

Шарль Мишель, председатель Европейского совета:

"Этот фонд должен быть достаточно масштабым, нацеленным на наиболее затронутые секторы и географические районы Европы и должен быть направлен на преодоление этого беспрецедентного кризиса".

По информации дипломатических источников, объем фонда может составить до 2 трлн евро.

Германия, Нидерланды и еще ряд государств выступают против выпуска общеевропейских ценных бумаг, так называемых коронабондов, которые бы позволили привлекать деньги под общие гарантийные обязательства всех стран сообщества. В этой связи фон дер Ляйен предупредила, что государства ЕС должны будут повысить свои взносы в бюджет сообщества с 1,2% до 2% ВВП на ближайшие 2-3 года для финансирования восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Безусловно, между грантами и кредитами будет разумный баланс, и это вопрос переговоров".

Германия, которая является мотором европейской экономики заявляет, что готова увеличить свои взносы в общий фонд. Ее поддерживают Италия и Испания, которые настаивают на принятии коллективного долга.

Через две недели лидеры ЕС соберутся снова, чтобы продолжить переговоры.