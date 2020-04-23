ЕС переводит финансовую помощь с Востока на Юг

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:

Пандемия подвергает новому испытанию отношения стран Восточной Европы с другими членами ЕС, на этот раз - южными.

Сразу после начала инфекционной вспышки Брюссель предложил экстренно выделить Венгрии 5,6 млрд евро. А Италия получила всего 2,3 млрд при том, что она в 6 раз больше и гораздо сильнее пострадала от коронавируса.

Такое соотношение кажется несправедливым. Но дело в том, что именно в такой пропорции принято выделять деньги отстающим и бедствующим странам из фондов сплочения.

После этого министр финансов Польши призвал богатые страны "не мигрировать от политики сплочения к пост-кризисному восстановлению. Расходы на Covid-19 должны быть только дополнительными. Давайте не трогать то, о чём мы уже договорились", сказал поляк.

Но именно это происходит на виртуальном саммите ЕС, где в четверг начали адаптировать к чрезвычайной обстановке бюджет на следующие семь лет.

Предложено изменить предназначение 50 миллиардов из фондов сплочения, хотя и только на первые два года. Это значит, что деньги, причитавшиеся Будапешту и Варшаве, Брюссель перечислит Риму и Мадриду.

Один дипломат здесь поспешил успокоить: "Слухи о том, что сплочение перемещается с Востока на Юг – это фантазия".

Но очевидно, что чем выше окажется разница в уровне смертности и рецессии между странами, тем большим будет перераспределение финансовой помощи.