США: 500 миллиардов долларов на спасение экономики

Палата представителей Конгресса США одобрила очередной пакет мер объемом почти в 500 миллиардов долларов, направленных на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Речь идет о программе помощи малому бизнесу и медицинским учреждениям. Ранее законопроект единогласно был поддержан Сенатом. Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент Дональд Трамп.

"Все это - в интересах сохранения рабочих мест, и в первую очередь для решения ключевой проблемы в области здравоохранения", - заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. "Мы должны проводить тесты и отслеживать контакты. Это необходимо, чтобы наша экономика снова заработала".

Президент Трамп выразил благодарность Конгрессу за голосование по законопроекту, отметив, что он поможет сохранить миллионы рабочих мест и выдавать заработную плату американцам. Он добавил, что многие штаты уже начали восстанавливаться. "Люди в восторге от того, что могут вернуться к работе", - сказал Трамп.

Дональд Трамп, президент США: "Я знаю много об экономистах. И ответ таков: они понятия не имеют, когда рынок труда оправиться от пандемии. Я думаю, что мыслю правильно. И я считаю, что наша экономика начнет расти очень существенно, как только государства станут выходить из карантина. И это уже происходит".

Не все американцы согласны с тем, как глава государства справляется с ситуацией. "Трамп лжет - люди умирают" - написано на плакатах, которые участники акции протеста выставили в Вашингтоне. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы порядка 870 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли около 50 тысяч человек.