Россия не будет депортировать иностранцев во время пандемии

МВД России не будет выдворять иностранных граждан и аннулировать их документы во время пандемии коронавируса, сообщило ведомство в четверг.

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова подчеркнула, что речь идет о визах, разрешениях на работу, патентах, разрешениях на временное пребывание и видах на жительство.

Работодатель также имеет право принимать на работу иностранного гражданина без разрешительных документов в период с 15 марта по 15 июня. Если иностранец прибыл в Россию в визовом порядке, то у работодателя должно быть разрешение для привлечения иностранной рабочей силы.

Граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины и Азербайджана, которым не требуется виза для въезда в Россиию, имеют право работать без получения патента. При этом работодатель обязан уведомлять об этом миграционные подразделения МВД. "Это очень важно для оценки ситуации на рынке труда, чтобы мы понимали, кто работает из иностранных граждан, а кто потерял работу, - сказала Казакова. - Мы мониторим миграционную обстановку, работаем в тесном контакте с работодателями".