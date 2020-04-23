Дания: снова в школу

На прошлой неделе в Дании возобновились занятия для младшеклассников, а малыши вернулись в детские сады. Из-за пандемии коронавируса 14 марта власти страны перевели на дистанционное обучение все учебные заведения. Родители могут вернуться на работу — ряд предприятий малого бизнеса возобновил свою деятельность.

"Я доверяю школе и правительству, с самого начала все шло хорошо, поэтому я уверен в эффективности принятых мер," — говорит житель Копенгагена.

В рамках первого этапа ослабления карантина для всех остальных учеба продолжится онлайн. Нужно подготовить все учебные заведения к соблюдению санитарных норм. Сейчас детей распределяют в группы из трех-пяти человек и большую часть времени они проводят на улице. Дезинифицирующим средством необходимо обрабатывать не только руки, но и игрушки.

Томас Риис, директор школы в Копенгагене, говорит: "Появилось очень много правил, нужно соблюдать дистанцию, мыть руки каждый час, но мы стараемся поддерживать образовательный процесс несмотря на ограничения".

В Дании снижается число пациентов в больницах , сейчас госпитализированы 319 заразившихся. С начала эпидемии количество подтвержденных случаев инфицирования составило чуть более восьми тысяч человек.

"Мы с радостью согласился сразу принять меры и думаю, что это дало нашей стране преимущество, каждый из нас постарался внести свой вклад, поэтому надеюсь, что полученный результат мы сможем закрепить и наша система здравоохранения справится с коронавирусом", — уверен Томас.

Вместе с тем около трети учеников остались дома, так как их родители не верят, что эпидемию удалось взять под контроль.

"Но многие доверяют действиям правительства. Мы поговорили с экспертом, он не только врач, но и отец троих детей" - передает из Копенгагена корреспондент Euronews Мариса Рамирес.

Врач Мустафа Лабруз: "Не думаю, что школы открылись слишком рано. В наших больницах пропускная способность находится на хорошем уровне. Обществу нужно выходить из изоляции, было принято политического решение сначала открыть детские сады и начальные школы, но нужно продолжить ослабление карантина, и я уверен что повода для беспокойства нет".

Корреспондент Euronews Мариса Рамирес: "К новым правилам приходится привыкать и детям и взрослым. Дания стаоа одной из первых страны Европы, где был ослаблен режим карантина и сейчас в других государствах пристально наблюдают за тем, не окажется ли это решение преждевременным".