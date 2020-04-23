Помочь авиакомпаниям, не забывая об экологии

Строгий карантин и закрытые границы парализовали туристическую индустрию, и европейские авиаперевозчики обратились к своим правительствам за помощью. Но на каких условиях её будут оказывать?

Организации по защите окружающей среды, такие, как Transport & Environment, Greenpeace and Carbon Market Watch говорят, что авиакомпании Европы подали заявки на государственную поддержку в размере почти 13 млрд евро, но в планах спасения не оговаривается никаких условий по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду.

Фаиза Улахсен, Greenpeace:

"Финансовая помощь должна предоставляться на строгих условиях , призванных препятствовать чрезмерному загрязнению окружающей среды, чтобы авиакомпании не ввергли нас в очередной экологический кризис, пока мы боремся с пандемией COVID-19. Поставьте перед этими компаниями условия, которые они должны будут соблюдать,чтобы потом, когда мы выйдем из коронавирусного кризиса - надеюсь, рано или поздно это произойдёт - мы смогли заняться и решением другой проблемы, проблемы изменения климата. Понимаете ли, мы не призываем лишить авиакомпании помощи. Мы лишь говорим, что они должны получить деньги на определённых условиях, только тогда это будет справедливо".

Авиационный сектор пользуется значительный государственной поддержкой: от освобождения от уплаты НДС и налога на керосин до помощи аэропортам и небольшим авиакомпаниям. Воздушные перевозчики бесплатно получают 85% разрешений ЕС на загрязнение и обещают соответствовать этим требованиям:

Томас Рейнерт, Airlines for Europe:

"Соблюдение норм по выбросам в атмосферу - это долгосрочное обязательство. И кризис не изменит его в принципе. Конечно, из-за кризиса возникла чрезвычайная ситуация. Но мы должны сделать так, чтобы авиакомпании как можно быстрее вышли из неё, смогли начать работать в нормальном объёме, или хотя бы максимально приближенном к нормальному. В таком случае они смогут выполнить свои обязательства по соблюдению норм, обязательства, взятые на себя в обычное время. Поэтому нам нужно сначала вернуться в это обычное время".

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, под угрозой сокращения находятся 25 млн рабочих мест, причем 5,6 млн из них в Европе.

Выбросы парниковых газов в атмосферу в ходе авиаперевозок достигли в марте рекордного уровня, прежде чем полёты практически прекратились. Загрязнение быстро восстановится после того, как пандемия закончится, и экологи считают, что авиапромышленность должна начать платить за ущерб, который она наносит климату. Они хотели бы, чтобы после кризиса компании не возвращались к обычному объёму выбросов, а совершили бы "зелёный" переход на более чистое топливо.