IATA: восстановление рынка авиаперевозок будет долгим

Восстановление объема авиаперевозок будет долгим. По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, в текущем году доход от перевозки пассажиров сократиться на 314 млрд долларов.

Сначала откроется внутренний рынок, но спрос вернется не сразу. По данным опроса, проведенного ассоциацией, в одиннадцати странах, включая Францию, Германию и Великобританию, 40% пассажиров планируют совершить свой первый полет не ранее, чем через шесть месяцев.

Во всем мире объем внутренних авиаперевозок в целом сократился на 70% и компаниям прежде всего необходимо будет вернуть доверие клиентов, к тому же неизбежная экономическая рецессия повлияет на уровень потребительской уверенности в III квартале.

Международная ассоциация воздушного транспорта заявляет, что авиационному сектору требуется срочная финансовая помощь, а 25 миллионов рабочих мест, связанных с этой сферой, находятся под угрозой.