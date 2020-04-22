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Бизнес

IATA: восстановление рынка авиаперевозок будет долгим

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 Ирина Шелудкова
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Самолеты во Франкфурте.
Самолеты во Франкфурте.   -   Авторское право  Michael Probst/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Восстановление объема авиаперевозок будет долгим. По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, в текущем году доход от перевозки пассажиров сократиться на 314 млрд долларов.

Сначала откроется внутренний рынок, но спрос вернется не сразу. По данным опроса, проведенного ассоциацией, в одиннадцати странах, включая Францию, Германию и Великобританию, 40% пассажиров планируют совершить свой первый полет не ранее, чем через шесть месяцев.

Во всем мире объем внутренних авиаперевозок в целом сократился на 70% и компаниям прежде всего необходимо будет вернуть доверие клиентов, к тому же неизбежная экономическая рецессия повлияет на уровень потребительской уверенности в III квартале.

Международная ассоциация воздушного транспорта заявляет, что авиационному сектору требуется срочная финансовая помощь, а 25 миллионов рабочих мест, связанных с этой сферой, находятся под угрозой.

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