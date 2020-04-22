Земля - наш общий дом

22 апреля отмечается День Земли. Этот событие символизирует заботу о планете, общем доме для человечества, который нужно беречь. У праздника - очевидная экологическая направленность, хотя официально его учредили решением объединенных наций не так давно, отмечается он активистами и экологами полвека.

Ровно 50 лет назад студенты американских университетов вышли на манифестации, чтобы потребовать от правительства решительных мер по сбережению природы.

Главная тема нынешнего дня Земли - действия в защиту климата.

Комментарий Кэтлин Роджерс, президента Earth Day Network: "Нет государств, которые бы вели себя всегда в соответствии с правилами экологии. Наша миссия - прежде всего просветительская. Мы разъясняем, что происходит, если в отношении природы предпринимаются грубые шаги. Мы рассказываем, что нам необходимы болота, что от качества воздуха, его чистоты зависят наши жизни и жизни наших детей. Очень важно объяснять грядущим поколениям, что одной из главных обязанностей человека становится сохранение экологии".

Пандемия COVID-19 и связанная с ней изоляция внесли коррективы в формат мероприятий - все они в том или ином виде перекочевали в виртуальное пространство.

Новый цифровой мир объединил понтифика, экс-вице-президента США и знаменитого итальянского тенора.

Кэтлин Роджерс продолжает тему: "Сегодня мы все взнервлены, мы беспокоимся о зарплате, о пенсии. Но это наши тревоги. А есть, к примеру, Индия. Где волнуются о том, будет ли еда, можно ли пить воду. И нужно понимать, что мы все - частички одного человечества, и мы объединяемся, чтобы размышлять вместе о будущем, которое у нас одно на всех".

Время на планете критическое - пандемия испытывает на прочность человечество, которое, как полагают эксперты, порой очень потребительски относится к природе.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас огорчен: "Я не вижу позитивных векторов, которые бы меняли направление, и так - на протяжении уже нескольких десятилетий. Нам нужно задумываться о том, как и чем мы будем кормить растущее население Земли уже завтра, в то же самое время стараясь беречь природу. Есть, конечно, и ряд положительных факторов, но принимать в расчет в первую очередь все-таки следует сейчас негативные тенденции".

Основоположник космонавтики Константин Циолковский говорил, что Земля - колыбель разума. Сохранится ли эта колыбель и для будущих поколений, зависит, как полагают экологи, от каждого из нас.