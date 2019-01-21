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Земляне увидели кровавую волчью Суперлуну

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 Марика Димитриади 
Земляне увидели кровавую волчью Суперлуну
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Этой ночью Луна приготовила для жителей планеты сразу три подарка. Обитатели некоторых районов Земли могли увидеть кровавую волчью Суперлуну. Спутник нашей планеты окрасился в багряные тона. Более того, видимый диаметр Луны увеличился почти на десятую часть.

"Сегодня ночью мы увидели Суперлуну – полную луну, которая оказалась максимально близко к Земле. Еще ее называют волчьей луной, потому что на дворе сейчас январь. Еще одно название – кровавая луна, потому что это полное затмение. То есть мы стали свидетелями волчьего кровавого суперлунного затмения, как его называют некоторые народы. А мне просто нравится наблюдать за этим явлением", - говорит преподаватель астрономии из Лос-Анджелеса Дэвид Рэтцель.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

В эту ночь Луна подошла на максимально близкое расстояние от нашей планеты. Из-за этого лучи Солнца попали на поверхность спутника Земли через призму земной атмосферы, потому Луна и приобрела такой необычный окрас.

REUTERS/Thilo Schmuelgen
Кёльн, ГерманияREUTERS/Thilo Schmuelgen

Удобнее всего за этим явлением было наблюдать жителям Северной и Южной Америки, но повезло и некоторым россиянам: кровавая луна взошла над европейской частью России и крайним севером.

REUTERS/David W Cerny
Прага, ЧехияREUTERS/David W Cerny