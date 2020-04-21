Роды в пандемию

Появление на свет своего третьего ребёнка, малышки Амелии, 36-летняя Эмануэла Олива из итальянского города Рапалло планировала в уже привычном ей альтернативном центре, в отдельной палате с ванной (первых двух своих детей она родила в воде). Но этот центр был переоборудован для обслуживания будущих мама, заражённых коронавирусом. Тесты Эмануэлы, инструктора по фитнесу и плаванию, дали отрицательный результат, и её направили в Институт Джаннины Гаслини в Генуе. Но из-за введённых в связи с пандемией строгих карантинных мер, отцу ребёнка Алессио Джубертани не разрешили присутствовать на родах

"На этот раз папа не смог увидеть рождение дочери. Он отвез меня в больницу, а сам должен был уйти, и это было очень грустно", - рассказывает Эмануэла.

Её единственным контактом с мужем стал видеочат. Алессио рассказал, что Эмануэла очень волновалась, боялась, что без него не справится. Акушерка сказала ей: "Его тут нет, но я-то рядом". Это рассмешило роженицу, и она попросила крепко держать её за руку.

В отсутствие партнёров и других родных будущих мам, врачам и акушеркам сейчас приходится выполнять не только свои медицинские функции.

"С медицинской точки зрения крайне важно, чтобы пациент чувствовал себя в безопасности, а наши пациентки сейчас большей частью явно напуганы, они боятся за свое здоровье и особенно за здоровье своего ребенка", - говорит Марко Адриано, завотделением гинекологии Института Джаннины Гаслини.

Будущие матери, чьи тесты на коронавирус дают положительный результат, переводятся в родильное отделение больницы Сан-Мартино в Генуе, это региональный центр по Covid-19. После родов женщин разлучают с детьми и помещают в карантин до тех пор пока не удостоверятся, что они больше не заразны. Всё это время отцы могут видеть новорождённых лишь по видеосвязи.