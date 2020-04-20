Италия: пляжный сезон после пандемии

На Апеннинах начинают задумываться над тем, как этим летом открыть пляжный сезон. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции, в Италии ожидается сокращение туристического потока на 40%. Сектор может потерять порядка двух миллиардов евро. Даже когда отменят карантин, ограничительные меры еще будут действовать. Некоторые предприниматели стараются найти решение, как соблюдать социальное дистанцирование на пляже.

"Дистанция, которую необходимо держать отдыхающим - три метра. Не менее. А то и больше трех метров. На этом настаивают власти. Еще должен быть проход к морю. Надо сделать так, чтобы те, кто идут плавать, находились в отдалении от людей, лежащих на пляже под зонтиками" - говорит владелец пляжа.

В административной области Эмилия-Романья пытаются представить, как будет выглядеть первый день после пандемии. Что будет с клубами и дискотеками?

Симоне Монтичелли, владелец клуба: "Я полагаю, что доступ в увеселительные заведения будет ограничен".

Эксперты считают, что эпидемия коронавируса в Италии может завершиться к концу июня. В курортных городах надеются, что сезон пусть даже в сокращенном варианте не будет потерян.