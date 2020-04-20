Число жертв коронавируса во Франции первысило 20 тысяч

Всемирная организация здравоохранения призвала продолжать борьбу с коронавирусом, несмотря на объявленное рядом стран постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией. Выступая на брифинге в Женеве, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал разработку тестов на антитела, поскольку это поможет понять, насколько широко инфекция распространена среди населения.

Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ: "Хотим подчеркнуть, что ослабление ограничений - это не конец эпидемии ни в одной стране. Победа над болезнью потребует устойчивых усилий со стороны отдельных лиц, общин и правительств, которые должны продолжать бороться и контролировать этот смертоносный вирус".

В Соединенном Королевстве, из-за опасений второй волны эпидемии, пока не торопятся облегчать карантинные меры. В этой стране за 24 часа число летальных исходов пациентов с COVID-19 составило 449. Это существенно меньше, чем в предыдущие дни. Не исключено, что пик вспышки заболевания пройден. Но возможно и то, что на минувших выходных в больницах не успели зарегистрировать все случаи смерти, что отразилось на статистике.

Во Франции с начала эпидемии COVID-19 унес жизни 20 255 человек. Почти восемь тысяч скончались в социально-медицинских учреждениях, в том числе в домах престарелых. За 24 часа количество умерших увеличилось на 547 человек. Вместе с тем на всей территории наблюдается снижение числа пациентов в реанимации, но оно остается по-прежнему высоким. В тяжелом состоянии находятся 5 683 человека, что на 61 меньше, чем днем ранее.

В Италии за сутки коронавирус был выявлен у 2256 человек. За тот же период времени от COVID-19 умерли 454 человека. Общее число жертв превысило 24 тысячи. По данным Департамента гражданской защиты республики, уменьшается число госпитализаций в отделения интенсивной терапии. Срок карантина в Италии истекает 3 мая.